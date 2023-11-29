Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Kekayaan dan Pekerjaan Tiko Aryawardhana, Calon Suami BCL

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:34 WIB
Intip Kekayaan dan Pekerjaan Tiko Aryawardhana, Calon Suami BCL
Pekerjaan dan Kekayaan Tiko Aryawardhana. (Foto: Okezone.com/BCL)
JAKARTA – Pekerjaan dan sumber kekayaan Tiko Aryawardhana. Pria yang segera menikahi Bunga Citra Lestari (BCL).

Tiko yang memiliki nama lengkap Tiko Pradipta Aryawardhana merupakan seorang duda.

Pernikahan Tiko dan BCL yang merupakan seorang janda Ashraf Sinclair sudah direncanakan akan digelar di Bali pada awal Desember 2023.

Tiko Aryawardhana langsung mencuri perhatian warganet karena sangat penasaran dengan siapa calon suami BCL sekaligus yang akan menjadi ayah sambung dari Noah Sinclair tersebut.

Dikutip dari laman Linkedin, ternyata Tiko Aryawardhana bukan orang yang sembarangan. Tiko diketahui seorang banker di salah satu bank yang berpusat di Inggris.

Tiko bekerja di bagian Wealth Management yang berada di posisi ahli pemasaran dan penjualan produk bank tersebut.

Tidak hanya memiliki pekerjaan yang tetap di bank ternama tersebut, Tiko juga memiliki bisnis di bidang musik.

Itulah mengenai pekerjaan dan sumber kekayaan dari Tiko Aryawardhana. Namun, karena dia bukan kalangan dari keluarga artis seperti BCL, tidak banyak informasi pribadi mengenai Tiko.

