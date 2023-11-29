Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Lama BPJS Kesehatan Aktif Setelah Dibayar? Ini Penjelasannya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:03 WIB
Berapa Lama BPJS Kesehatan Aktif Setelah Dibayar? Ini Penjelasannya
Berapa lama BPJS Kesehatan aktif setelah dibayar. (Foto: BPJS Kesehatan)
A
A
A

JAKARTA - Berapa lama BPJS Kesehatan aktif setelah dibayar?

Program BPJS Kesehatan Mandiri yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Pendaftaran program ini pun sudah dirancang dengan proses yang sederhana, dapat dilakukan baik secara online maupun offline.

Untuk bisa menjadi peserta BPJS, masyarakat diharuskan membayar iuran bulanan sesuai dengan kelas yang diikuti.

 BACA JUGA:

Penting untuk dipahami bahwa sesuai dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan, disebutkan bahwa kartu baru akan aktif dalam waktu tujuh hari setelah pendaftaran dilakukan.

Dengan demikian, apabila pendaftar menggunakan layanan kesehatan atau menjalani pengobatan saat menunggu aktivasi kartu, biaya kesehatan tersebut harus ditanggung secara pribadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement