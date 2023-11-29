Berapa Lama BPJS Kesehatan Aktif Setelah Dibayar? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Berapa lama BPJS Kesehatan aktif setelah dibayar?

Program BPJS Kesehatan Mandiri yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Pendaftaran program ini pun sudah dirancang dengan proses yang sederhana, dapat dilakukan baik secara online maupun offline.

Untuk bisa menjadi peserta BPJS, masyarakat diharuskan membayar iuran bulanan sesuai dengan kelas yang diikuti.

Penting untuk dipahami bahwa sesuai dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan, disebutkan bahwa kartu baru akan aktif dalam waktu tujuh hari setelah pendaftaran dilakukan.

Dengan demikian, apabila pendaftar menggunakan layanan kesehatan atau menjalani pengobatan saat menunggu aktivasi kartu, biaya kesehatan tersebut harus ditanggung secara pribadi.