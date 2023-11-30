Bye Gerobak! Pedagang Bakso Cs Diminta Jualan Pakai Kendaraan Listrik

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki berharap kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) bisa menjadi penggerak ekonomi nasional.

Menurutnya, EV bisa dikembangkan bukan hanya untuk kendaraan pribadi tapi juga bisa menjadi kendaraan niaga.

"Saya kira saya lihat tadi ada prototype-nya untuk kendaraan niaga dan itu wilayah saya," kata Teten dalam acara Inabuyer EV Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Pedagang bakso, pedagang es krim, pedagang sate, bisa pakai antar gas, minuman, dan lain sebagainya, ini berkembang luar biasa," sambung Teten.

Untuk mendukung hal tersebut, Teten berencana untuk membuat skema pembiayaan pelaku UMKM yang akan mengadopsi EV.

"Kita bikinlah skema pembiayaannya, jadi nanti ganti itu tukang bakso jangan pakai roda lagi nanti kan ada KUR Klaster bisa sampai Rp500 juta," ungkap Teten.