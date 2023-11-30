Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bye Gerobak! Pedagang Bakso Cs Diminta Jualan Pakai Kendaraan Listrik

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:00 WIB
Bye Gerobak! Pedagang Bakso Cs Diminta Jualan Pakai Kendaraan Listrik
Pedagang bakso cs diminta pakai kendaraan listrik. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki berharap kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) bisa menjadi penggerak ekonomi nasional.

Menurutnya, EV bisa dikembangkan bukan hanya untuk kendaraan pribadi tapi juga bisa menjadi kendaraan niaga.

 BACA JUGA:

"Saya kira saya lihat tadi ada prototype-nya untuk kendaraan niaga dan itu wilayah saya," kata Teten dalam acara Inabuyer EV Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Pedagang bakso, pedagang es krim, pedagang sate, bisa pakai antar gas, minuman, dan lain sebagainya, ini berkembang luar biasa," sambung Teten.

 BACA JUGA:

Untuk mendukung hal tersebut, Teten berencana untuk membuat skema pembiayaan pelaku UMKM yang akan mengadopsi EV.

"Kita bikinlah skema pembiayaannya, jadi nanti ganti itu tukang bakso jangan pakai roda lagi nanti kan ada KUR Klaster bisa sampai Rp500 juta," ungkap Teten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement