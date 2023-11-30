Kendaraan Listrik Made in RI Bisa Bersaing dengan Tesla Cs?

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki optimis produk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) lokal bisa bersaing dengan produk kenamaan dari luar.

Menurut Teten, produk EV lokal memiliki kualitas yang mumpuni dan harga yang kompetitif.

"Saya optimis EV lokal kita bisa bersaing dengan brand-brand besar dari luar, kita optimis karena saya kira dari segi harga juga pasti lebih kompetitif dan sekarang nggak masalah kualitas kita bisa setara," kata Teten dalam acara Inabuyer EV Expo 2023 di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Teten mengungkapkan perkembangan ekosistem EV lokal bertumbuh cukup baik, dalam 3 tahun, sudah ada 58 pabrik yang berproduksi di dalam negeri dengan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ada yang mencapai 60%.

"Saya kira ini akan terus tumbuh dan ini saya kira harus didorong penjualannya baik belanja pemerintah, maupun orang per orang," ujarnya.