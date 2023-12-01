Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Siap-Siap! Ada Groundbreaking Proyek Besar di IKN Senilai Rp10 Triliun

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:24 WIB
Siap-Siap! Ada Groundbreaking Proyek Besar di IKN Senilai Rp10 Triliun
Proyek Besar di IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan nilai investasi swasta sebesar Rp10 triliun dalam peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap ketiga di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Sekitar Rp10 triliun itu yang ditargetkan," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam acara Peluang Investasi IKN dikutip Antara, Jumat (1/12/2023).

Agung mengatakan, untuk investor yang melakukan groundbreaking tahap ketiga di IKN masih berasal dari investor dalam negeri.

"Ya, masih (investor) dari dalam negeri, dan sama dengan para investor yang melakukan groundbreaking-groundbreaking sebelumnya di mana investor domestik ini ada mitra investor asingnya," katanya.

Salah contohnya adalah Pakuwon, yang bermitra dengan brand hotel internasional Marriott, melakukan groundbreaking untuk pembangunan hotel di IKN.

Telusuri berita finance lainnya
