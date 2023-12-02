Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, PYFA Naik 60,26%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |09:52 WIB
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, PYFA Naik 60,26%
Saham paling cuan selama sepekan (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami kenaikan sebesar 0,72%. Selama sepekan perdagangan periode 27 November sampai dengan 1 Desember 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan.

Saham yang mengalami kenaikan antara lain, PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) menguat 60,26%. Untuk indeks sektoral yang menguat diantaranya sektor energi 1,94%, barang baku 0,43%, kesehatan 0,55%, keuangan 0,03% dan infrastruktur 6,02%. Sementara yang melemah ada sektor industri 0,20%, non siklikal 0,72%, siklikal 1,02%, properti 0,08%, teknologi 2,98% dan transportasi 0,00%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (2/12/2023), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) yang naik 60,26% di level Rp1.250.

Menyusul PYFA, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 60,26% di Rp1.250 dari Rp780.

2. PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) menguat 46,02% di Rp2.840 dari Rp1.945.

3. PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) naik 42,68% di Rp448 dari Rp314.

4. PT Estee Gold Feet Tbk (EURO) tumbuh 38,89% di Rp100 dari Rp72.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement