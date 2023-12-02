10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, PYFA Naik 60,26%

Saham paling cuan selama sepekan (Foto: Antara)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami kenaikan sebesar 0,72%. Selama sepekan perdagangan periode 27 November sampai dengan 1 Desember 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang naik cukup signifikan.

Saham yang mengalami kenaikan antara lain, PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) menguat 60,26%. Untuk indeks sektoral yang menguat diantaranya sektor energi 1,94%, barang baku 0,43%, kesehatan 0,55%, keuangan 0,03% dan infrastruktur 6,02%. Sementara yang melemah ada sektor industri 0,20%, non siklikal 0,72%, siklikal 1,02%, properti 0,08%, teknologi 2,98% dan transportasi 0,00%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (2/12/2023), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) yang naik 60,26% di level Rp1.250.

Menyusul PYFA, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 60,26% di Rp1.250 dari Rp780.

2. PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) menguat 46,02% di Rp2.840 dari Rp1.945.

3. PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) naik 42,68% di Rp448 dari Rp314.

4. PT Estee Gold Feet Tbk (EURO) tumbuh 38,89% di Rp100 dari Rp72.