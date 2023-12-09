Ternyata Ini Pekerjaan Panca Darmansyah Ayah di Jagakarsa yang Bunuh 4 Anaknya

JAKARTA- Pekerjaan Panca Darmansyah seorang ayah di Jagakarsa kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, pria berusia 40 tahun tersebut tega melakukan aksi pembunuhan terhadap 4 orang anaknya.

Pembunuhan yang diduga kuat karena motif ekonomi dan cemburu ini terjadi di sebuah rumah kontrakan Gang Haji Rohman, RT 04/03, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (6/12/2023) kemarin.

Saat ditemukan, korban telah dijejerkan di sebuah kasur dengan sebuah pesan di lantai yang bertuliskan “Puas Bunda, Tx For All".

Sementara itu, Polisi menemukan sosok Panca terkulai lemas di kamar mandi dengan luka sayat dengan dugaan akan mengakhiri hidup.

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (9/12/2023), Panca Darmansyah merupakan seorang pengangguran. Berdasarkan dari akun Facebooknya, Panca dulunya pernah menekuni beberapa bidang pekerjaan. Salah satunya adalah membuat desain dan menjual kaos bertuliskan Free Palestine.

Tidak hanya itu saja, dalam sebuah foto yang beredar di internet, terlihat Panca pernah bekerja sembari membawa anaknya yang tengah minum susu di dalam botol.

Sementara itu, menurut Ketua RT 4, Panca Darmansyah yang baru tinggal 9 bulan di wilayah tersebut pernah bekerja sebagai sopir taksi. Namun kini ia menganggur dan istrinya kini menjadi tulang punggung keluarga.