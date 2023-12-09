Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Pekerjaan Panca Darmansyah Ayah di Jagakarsa yang Bunuh 4 Anaknya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |20:57 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Panca Darmansyah Ayah di Jagakarsa yang Bunuh 4 Anaknya
Ilustrasi untuk profesi pelaku pembunuhan anak sendiri di Jagakarsa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Pekerjaan Panca Darmansyah seorang ayah di Jagakarsa kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, pria berusia 40 tahun tersebut tega melakukan aksi pembunuhan terhadap 4 orang anaknya.

 BACA JUGA:

Pembunuhan yang diduga kuat karena motif ekonomi dan cemburu ini terjadi di sebuah rumah kontrakan Gang Haji Rohman, RT 04/03, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (6/12/2023) kemarin.

Saat ditemukan, korban telah dijejerkan di sebuah kasur dengan sebuah pesan di lantai yang bertuliskan “Puas Bunda, Tx For All".

Sementara itu, Polisi menemukan sosok Panca terkulai lemas di kamar mandi dengan luka sayat dengan dugaan akan mengakhiri hidup.

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (9/12/2023), Panca Darmansyah merupakan seorang pengangguran. Berdasarkan dari akun Facebooknya, Panca dulunya pernah menekuni beberapa bidang pekerjaan. Salah satunya adalah membuat desain dan menjual kaos bertuliskan Free Palestine.

Tidak hanya itu saja, dalam sebuah foto yang beredar di internet, terlihat Panca pernah bekerja sembari membawa anaknya yang tengah minum susu di dalam botol.

Sementara itu, menurut Ketua RT 4, Panca Darmansyah yang baru tinggal 9 bulan di wilayah tersebut pernah bekerja sebagai sopir taksi. Namun kini ia menganggur dan istrinya kini menjadi tulang punggung keluarga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111063//panca_darmansyah_dihukum_mati-mRTJ_large.jpg
MA Tolak Kasasi Panca Darmansyah yang Bunuh 4 Anak Kandungnya, Tetap Dihukum Mati
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement