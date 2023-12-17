Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi: ASEAN-Jepang Perkuat Pengembangan Ekonomi Digital

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |17:53 WIB
Jokowi: ASEAN-Jepang Perkuat Pengembangan Ekonomi Digital
Presiden Jokowi Bahas Kerja Sama ASEAN-Jepang. (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong penguatan kolaborasi antara ASEAN dan Jepang untuk menghadapi transformasi revolusi industri 5.0.

“Selama 50 tahun ini, ASEAN-Jepang telah bahu-membahu memperkokoh kemitraan dan merekatkan masyarakat melalui program beasiswa dan pertukaran pemuda serta budaya. Namun, tantangan ke depan makin kompleks,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Minggu (17/12/2023).

Oleh karena itu, Kepala Negara menuturkan sejumlah hal untuk memperkuat kerjasama antara ASEAN dan Jepang.

Presiden menyebutkan salah satunya adalah dalam hal peningkatan kualitas talenta melalui kerja sama pendidikan dan pengembangan penelitian sesuai prioritas antarnegara.

“Jejaring pebisnis muda dan startup harus diperkuat dan disiapkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital dan industri strategis seperti manufaktur dan semikonduktor,” tuturnya.

Selain itu, Presiden juga menilai bahwa kemudahan mobilitas masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Salah satunya melalui bantuan pelatihan bahasa hingga pengakuan bersama atau mutual recognition untuk keterampilan dan akademik.

