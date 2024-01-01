JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lawan arus atau contraflow di kilometer (km) 70 sampai dengan km 36 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 16.20 WIB.
Sebelumnya sempat diberlakukan contraflow km 55 sampai dengan km 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 15.40 WIB.
"Dilanjutkan dengan perpanjangan lawan arus km 47 sampai dengan km 36 untuk 1 lajur pada pukul 16.01 WIB dan km 70 sampai dengan km 47 untuk 2 lajur arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 16.20 WIB," kata VP Corporate Secretary and Legal JTT Ria Marlinda Paallo dikutip Antara, Senin (1/1/2024).
Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek mulai meningkat.
Berdasarkan data terakhir dari Jasa Marga, hingga pukul 17.18 WIB tercatat 27.247 kendaraan kembali ke Jakarta dari arah Palimanan melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama I (Cikatama).