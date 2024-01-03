Berapa Gaji Pramugari di Indonesia?

JAKARTA – Gaji pramugari dinilai sangat tinggi oleh maskapai penerbangan ternama di Indonesia. Disesuaikan dengan jam terbang pramugari itu sendiri, semakin tinggi jam terbangnya, maka akan semakin besar gaji yang akan diterima.

Gaji pramugari pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia mencapai Rp30 juta per bulan. Gaji itu berupa, gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang lembur, uang tunjangan hari raya dan berbagai tunjangan lainnya.

BACA JUGA: Sri Mulyani Pastikan Gaji PNS Naik Mulai 1 Januari 2024

Selain itu juga, pramugari Lion Air memiliki perbedaan antara gaji pramugari senior dan junior. Untuk pramugari yang senior berkisar Rp5 juta hingga Rp 6 juta per bulan. Sedangkan yang masih junior berkisar sebesar Tp2 juta hingga Rp 3 juta per bulannya.

Namun, pada Batik Air memiliki gaji pokok sebesar Rp3 juta per bulan. Gaji tersebut ditambah dengan beragam bonus tambahan lainnya.

BACA JUGA: Ternyata Segini Gaji Pramugari di Indonesia

Di samping itu, gaji pramugari Super Air Jet mencapai Rp14 juta per bulan. Dan pramugari Sriwijaya Air memiliki gaji pramugari sebesar 19 juta per bulan.