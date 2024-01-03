Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Pramugari di Indonesia?

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |05:07 WIB
Berapa Gaji Pramugari di Indonesia?
Berapa Gaji Pramugari di Indonesia? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gaji pramugari dinilai sangat tinggi oleh maskapai penerbangan ternama di Indonesia. Disesuaikan dengan jam terbang pramugari itu sendiri, semakin tinggi jam terbangnya, maka akan semakin besar gaji yang akan diterima.

Gaji pramugari pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia mencapai Rp30 juta per bulan. Gaji itu berupa, gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang lembur, uang tunjangan hari raya dan berbagai tunjangan lainnya.

Selain itu juga, pramugari Lion Air memiliki perbedaan antara gaji pramugari senior dan junior. Untuk pramugari yang senior berkisar Rp5 juta hingga Rp 6 juta per bulan. Sedangkan yang masih junior berkisar sebesar Tp2 juta hingga Rp 3 juta per bulannya.

Namun, pada Batik Air memiliki gaji pokok sebesar Rp3 juta per bulan. Gaji tersebut ditambah dengan beragam bonus tambahan lainnya.

Di samping itu, gaji pramugari Super Air Jet mencapai Rp14 juta per bulan. Dan pramugari Sriwijaya Air memiliki gaji pramugari sebesar 19 juta per bulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166947/said_iqbal-rEnf_large.jpg
Bos Buruh Merapat ke Istana, Tagih 6 Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163629/wamenaker-0d6C_large.jpg
Parah, Wamenaker Temukan Pekerja yang Magang 9 Tahun di Cikarang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement