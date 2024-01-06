Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Gaji Pramugari dan Pilot Maskapai Citilink di Tengah Isu Perselingkuhan

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |05:24 WIB
4 Fakta Gaji Pramugari dan Pilot Maskapai Citilink di Tengah Isu Perselingkuhan
Gaji Pramugari dan Pilot (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gaji pramugari dan pilot maskapai Citilink menjadi pusat perbincangan yang hangat di tengah masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat perselingkuhan di antara pramugari dan pilot Citilink.

Isu perselingkuhan tersebut tersebar dan menimbulkan pertanyaan mengenai gaji dari profesi tersebut. Faktanya, profesi pramugari dan pilot menjadi hal yang diinginkan semua orang, terutama profesi pramugari menjadi impian oleh para wanita.

Berikut fakta-fakta mengenai gaji pramugari dan pilot maskapai Citilink yang dirangkum Okezone pada Sabtu (6/1/2023).

1. Gaji Pokok Pramugari Belum Termasuk Tunjangan Lainnya

Berdasarkan CDC BSPDMI Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa gaji pokok seorang pramugara atau pramugari yang bekerja dengan maskapai BUMN biasanya menerima gaji pokok antara Rp4-6 juta per bulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172514/gaji_asn_dan_pejabat_naik-1xoh_large.jpeg
5 Fakta Gaji ASN Naik atau Tidak, Ini Kata Purbaya dan Istana 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement