4 Fakta Gaji Pramugari dan Pilot Maskapai Citilink di Tengah Isu Perselingkuhan

JAKARTA - Gaji pramugari dan pilot maskapai Citilink menjadi pusat perbincangan yang hangat di tengah masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat perselingkuhan di antara pramugari dan pilot Citilink.

Isu perselingkuhan tersebut tersebar dan menimbulkan pertanyaan mengenai gaji dari profesi tersebut. Faktanya, profesi pramugari dan pilot menjadi hal yang diinginkan semua orang, terutama profesi pramugari menjadi impian oleh para wanita.

Berikut fakta-fakta mengenai gaji pramugari dan pilot maskapai Citilink yang dirangkum Okezone pada Sabtu (6/1/2023).

1. Gaji Pokok Pramugari Belum Termasuk Tunjangan Lainnya

Berdasarkan CDC BSPDMI Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa gaji pokok seorang pramugara atau pramugari yang bekerja dengan maskapai BUMN biasanya menerima gaji pokok antara Rp4-6 juta per bulan.