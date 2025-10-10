Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold

JAKARTA - Adu kisaran gaji pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di lanjutan Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu, 12 Oktober 2025.

Setelah kalah dari Arab Saudi di laga pertama Grup B pada Kamis, 9 Oktober 2025 dini hari WIB, bukan berarti peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat sudah tertutup.

Skuad asuhan Patrick Kluivert ini masih berpeluang ambil bagian di Piala Dunia 2026.

Pria berkebangsaan Australia ini ditunjuk untuk menangani Timnas Irak di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Arnold resmi melatih The Lions of Mesopotamia sejak Mei 2025.

Timnas Indonesia bisa menyegel tiket Piala Dunia 2026 via babak keempat jika menang selisih dua gol atas Irak, plus di laga lain yang berlangsung pada Rabu 15 Oktober 2025 dini hari WIB, Irak menang selisih satu gol atas Arab Saudi.

Jika kondisi di atas terjadi, perolehan poin Timnas Indonesia, Irak dan Arab Saudi sama-sama tiga angka.