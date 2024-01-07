Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Kenapa Tuyul Tidak Mencuri di Bank

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |05:15 WIB
Ini Alasan Kenapa Tuyul Tidak Mencuri di Bank
Alasan tuyul tidak mencuri uang di bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya tuyul yang sering dijadikan sebagai alat pesugihan untuk menambah harta kekayaan secara praktis kepada tuannya.

Tuyul adalah makhluk halus yang cukup populer di kalangan warga Indonesia karena dapat mendatangkan uang yang banyak dengan waktu yang singkat.

Hal ini tentunya menarik perhatian banyak orang, apalagi dengan kasus kehilangan uang secara misterius yang sering disimpan di kamar.

Tuyul dianggap makhluk halus oleh Masyarakat karena bisa mencuri uang. Namun, ada beberapa fakta yang kini sudah terungkap bahwa tuyul tidak mampu mencuri uang yang ada di brankas Bank ataupun mesin ATM.

Diketahui bahwa uang yang ada di Bank pada umumnya terikat dan akan disatukan menjadi jumlah tertentu. Menurut seorang Perempuan indigo, Furi Harun, tuyul tersebut memiliki keterbatasan yang primitif, yang artinya tuyul memiliki kendala dalam membaca dan berhitung.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
