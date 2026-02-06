BSI Raup Laba Rp7,57 Triliun Sepanjang 2025

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) membukukan laba bersih sebesar Rp7,57 triliun sepanjang tahun 2025, atau tumbuh 8,02 persen dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,00 triliun.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa pencapaian gemilang ini merupakan hasil dari pertumbuhan berbagai indikator utama perusahaan yang berjalan secara berkelanjutan.

“Tentu saja ini semua merupakan hasil dari channel-channel digital dan juga channel-channel di cabang,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Kinerja positif BSI didorong oleh fungsi intermediasi yang sangat kuat. Pembiayaan yang disalurkan perusahaan mampu tumbuh dua digit sebesar 14,49 persen (YoY) hingga mencapai Rp319 triliun.

Selaras dengan itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melonjak 16,20 persen (YoY) menjadi Rp380 triliun.

Di sektor digital, BSI menunjukkan lompatan signifikan. Pengguna aplikasi BYOND by BSI tercatat meroket hingga 157 persen, dengan total pengguna mencapai 5,9 juta nasabah hingga akhir tahun 2025.

Selain digitalisasi, BSI tetap memperkuat layanan fisik dan jaringan agen di lapangan guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat.