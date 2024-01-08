Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.362

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:18 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.362
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 0,16% di 7.362,04 pada perdagangan hari ini Senin (8/1/2024).

Saham pendatang baru PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) resmi tercatat sebagai emiten ke dua pada tahun 2024.

Hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks komposit masih positif 0,36% di 7.377,41. Sebanyak 186 saham menguat, 108 melemah, dan 279 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp205,04 miliar, dari net-volume 275,82 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,61% di 992,30, indeks JII naik 0,54% di 544,00, indeks MNC36 melesat 0,61% di 371,81, serta IDX30 menanjak 0,65% di 504,99.

