BEI Suspensi Saham HELI, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Jaya Trishindo Tbk (HELI).

Sebagai bentuk perlindungan bagi investor, BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham HELI pada perdagangan hari ini, Senin 8 Januari 2024.

"Penghentian sementara perdagangan HELI tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A dikutip, Senin (8/1/2024).

Bursa mengimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Berdasarkan data BEI, pergerakan saham HELI yang bergerak dalam bidang angkutan udara komersial non-terjadwal ini terus menguat.