Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadir di Bloomberg New Economy Forum, Jokowi Sebut AI Tak Buat Lapangan Kerja Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |16:22 WIB
Hadir di Bloomberg New Economy Forum, Jokowi Sebut AI Tak Buat Lapangan Kerja Hilang
Jokowi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak sependapat dengan anggapan bahwa lapangan kerja akan lenyap di era ekonomi cerdas yang didorong oleh artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

“Pertanyaan besar lainnya mungkin muncul di benak kita. Akankah lapangan kerja hilang di era ekonomi cerdas? Tidak. Jawabannya tidak. Saya sangat tidak setuju bahwa lapangan kerja akan hilang,” kata Jokowi saat berpidato di Bloomberg New Economy Forum, Singapura, Jumat (21/11/2025).

Jokowi mengatakan justru akan muncul lebih banyak pekerjaan baru seiring berkembangnya kebutuhan di masa depan. “Malahan, saya yakin akan ada lebih banyak lapangan kerja dan peluang di masa mendatang jika kita memastikan masyarakat kita siap untuk itu," katanya.

Jokowi menekankan pentingnya negara mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami perkembangan AI. Ia menilai generasi muda harus dibekali kemampuan untuk mempelajari AI, coding, algoritma, dan machine learning karena masa depan sudah berada di depan mata.

“Ekonomi cerdas bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mempersiapkan manusia. Kita harus memastikan bahwa mereka mengetahui dan mempelajari AI, coding, algoritma dan juga tentang machine learning,” ungkap Jokowi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185012//jokowi-aWoS_large.jpg
Jokowi Pamer QRIS di Bloomberg New Economy Forum: Pedagang Kaki Lima Pakai Sistem Seperti Perusahaan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184837//honor_robot_phone-Xga7_large.jpg
Honor Pamerkan Langsung Robot Phone, Dilengkapi Kamera Gimbal dengan Fitur Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184765//clarissa-8zxB_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Tinjau Perkembangan AI di La French Tech Summit 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184672//kampus-m784_large.jpg
Manfaatkan AI, Perguruan Tinggi Didorong Lebih Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652//jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649//viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement