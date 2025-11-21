Hadir di Bloomberg New Economy Forum, Jokowi Sebut AI Tak Buat Lapangan Kerja Hilang

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak sependapat dengan anggapan bahwa lapangan kerja akan lenyap di era ekonomi cerdas yang didorong oleh artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

“Pertanyaan besar lainnya mungkin muncul di benak kita. Akankah lapangan kerja hilang di era ekonomi cerdas? Tidak. Jawabannya tidak. Saya sangat tidak setuju bahwa lapangan kerja akan hilang,” kata Jokowi saat berpidato di Bloomberg New Economy Forum, Singapura, Jumat (21/11/2025).

Jokowi mengatakan justru akan muncul lebih banyak pekerjaan baru seiring berkembangnya kebutuhan di masa depan. “Malahan, saya yakin akan ada lebih banyak lapangan kerja dan peluang di masa mendatang jika kita memastikan masyarakat kita siap untuk itu," katanya.

Jokowi menekankan pentingnya negara mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami perkembangan AI. Ia menilai generasi muda harus dibekali kemampuan untuk mempelajari AI, coding, algoritma, dan machine learning karena masa depan sudah berada di depan mata.

“Ekonomi cerdas bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mempersiapkan manusia. Kita harus memastikan bahwa mereka mengetahui dan mempelajari AI, coding, algoritma dan juga tentang machine learning,” ungkap Jokowi.