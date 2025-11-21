Jokowi Pamer QRIS di Bloomberg New Economy Forum: Pedagang Kaki Lima Pakai Sistem Seperti Perusahaan Besar

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membanggakan penggunaan sistem pembayaran QR code nasional (QRIS) saat berpidato di Bloomberg New Economy Forum, di Singapura, Jumat (21/11/2025). Jokowi menegaskan bahwa QRIS telah diterapkan secara luas hingga ke pedagang kaki lima di berbagai desa.

Menurut Jokowi, adopsi QRIS yang merata ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil kini memiliki akses terhadap sistem pembayaran yang sama dengan perusahaan besar di ibu kota.

“QRIS Indonesia menjadikan pembayaran digital mudah dan universal. Kini, pedagang kaki lima di desa kecil menggunakan sistem yang sama dengan perusahaan besar di Jakarta,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Bloomberg New Economy Forum.

Jokowi menilai fenomena ini sebagai bukti pentingnya membangun infrastruktur memadai-termasuk infrastruktur finansial, serta menghadirkan regulasi yang tepat sebelum memasuki era ekonomi cerdas. Infrastruktur, katanya, menjadi fondasi bagi konektivitas, arus data, dan integrasi teknologi, yang sekaligus menjadi tulang punggung penggerak ekonomi modern.

Dengan regulasi yang mendukung, ekosistem digital dapat tumbuh lebih cepat dan lebih kuat sehingga mendorong lahirnya inovasi, teknologi baru, dan peluang kewirausahaan. Hal inilah yang menurut Jokowi melahirkan berbagai startup besar tanah air.