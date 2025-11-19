Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |21:07 WIB
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akan berpidato di acara 7th Annual Bloomberg New Economy Forum. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA – Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akan berpidato di acara 7th Annual Bloomberg New Economy Forum. Pidato ini disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui akun resmi Instagramnya @jokowi. Ia menyebut pidato yang akan disampaikan berkaitan dengan arah pembangunan Indonesia dan peran ekonomi global.

"Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang," tulis Jokowi, Rabu (19/11/2025).

Jokowi menyebut forum ini dibuka pada Rabu hari ini. Forum yang digelar 19–21 November 2025 di Singapura itu juga dihadiri langsung oleh Chairman Michael Bloomberg serta lebih dari 50 tokoh dunia.

"Semoga dialog lintas negara dan lintas sektor di forum ini memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi," tulisnya.

1 2
