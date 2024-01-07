Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Fenomena January Effect, Ini Saham-Saham yang Bakal Berikan Cuan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |14:13 WIB
Fenomena January Effect, Ini Saham-Saham yang Bakal Berikan Cuan
Fenomena January Effect. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah sektor saham diprediksi menguat sejalan dengan fenomena January effect. Di mana, harga saham di pasar modal cenderung mengalami kenaikan.

Fenomena ini hampir mirip dengan Santa Claus Rally yang biasanya terjadi setiap bulan Desember.

Direktur Utama Kiwoom Sekuritas, Chang-kun Shin mengungkapkan, sektor yang berpotensi mengalami penguatan antara lain, perbankan. Hal ini dikarenakan investor cenderung untuk membeli saham perbankan pada awal tahun, guna memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun ini.

Selain itu, Shin juga merekomendasikan sektor konsumer. Pasalnya, peluang meningkatnya konsumsi masyarakat jelang pemilihan umum (pemilu) mendorong investor untuk cenderung membeli saham-saham di sektor konsumer.

“Investor bisa memanfaatkan trading buy pada saham blue chip sektor perbankan dan konsumer,” kata Shin, Minggu (7/1/2024).

Halaman:
1 2
