HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada January Effect, Bagaimana Gerak IHSG Awal 2024?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |11:01 WIB
Ada <i>January Effect</i>, Bagaimana Gerak IHSG Awal 2024?
Prediksi IHSG pada Januari 2024. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perdagangan saham awal tahun 2024 akan berlangsung pada Selasa (2/1/2024). Optimisme pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi domestik tahun politik dipandang mampu mendongkrak kembali lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di tahun politik.

Terlebih adanya fenomena musiman January Effect, berpeluang mengangkat sejumlah ‘big caps’ yang masih tertekan hingga akhir Desember.

“Ekspektasi akan pertumbuhan ekonomi yang lebih positif di tahun politik 2024, diharapkan dapat memberikan peluang Januari Effect di 2024,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, dikutip Minggu (31/12/2023).

Sebagai catatan, January Effect merupakan istilah kenaikan harga sejumlah saham yang merujuk pada aktivitas investor membeli saham setelah harganya anjlok di bulan Desember. JE juga bagian dari optimisme investor menyambut awal tahun.

Namun, sejatinya indeks komposit telah menguat 6,16% secara year-to-date (YtD) selama Januari sampai Desember 2023. Indeks juga tumbuh 2,71% selama periode 1 - 29 Desember 2023.

“Probabilitas penguatan IHSG di Januari sebesar 58% dari tahun 2000 sampai 2023,” papar Phintraco.

