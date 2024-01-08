Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melantai di Bursa, Harga Saham Citra Nusantara (CGAS) Dibuka Naik 24,85%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:39 WIB
Melantai di Bursa, Harga Saham Citra Nusantara (CGAS) Dibuka Naik 24,85%
CGAS Melantai di BEI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Saham PT Citra Nusantara Gemilang Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (8/1/2024) dengan kode CGAS. Harga saham perseroan dibuka naik 24,85% ke level Rp422 per saham, dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp338 per saham.

Harga saham CGAS berada di posisi Rp308 per saham. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 77,69 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp24,64 miliar dan ditransaksikan sebanyak 11.592 kali.

“Hari ini menjadi tonggak baru bagi perusahaan yang menjadikan kami untuk dapat terpacu untuk meningkatkan kinerja serta meningkatkan pertumbuhan perseroan secara positif, merealisasikan seluruh target untuk berkembang dan berinovasi sehingga berdampak positif bagi perseroan,” kata Direktur Utama CGAS, Andika Purwonugroho saat Seremoni Pencatatan Saham CGAS di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta pada Senin (8/1/2024).

Perseroan menawarkan sebanyak 531,42 juta saham atau 30% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp179,62 miliar.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
