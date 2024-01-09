Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Peminat Bursa Karbon Minim, OJK: Perlu Dukungan Semua Industri

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:35 WIB
Peminat Bursa Karbon Minim, OJK: Perlu Dukungan Semua Industri
Peminat Bursa Karbon Sepi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon menerima pencatatan dua proyek penurunan emisi. Sebanyak 494.254 ton CO2 ekuivalen (CO2e) telah diperdagangkan dengan nilai Rp30,9 miliar hingga November 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan, pihaknya membutuhkan dukungan dari seluruh sektor industri untuk memacu pengembangan bursa ini ke depan.

“Perlu dukungan semua sektor industri dalam pemenuhan target net zero yang disesuaikan dengan target net zero pemerintah,” kata Inarno dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Selasa (9/1/2024).

Data terbaru hingga Selasa (9/1/2024), unit karbon yang telah ditransaksikan mencapai 1.757.849 ton CO2e, dengan total 46 pengguna jasa. Harga per unit karbon di Pasar Reguler mencapai Rp59.200,-

Minimnya partisipan bursa karbon mendorong OJK untuk memacu pertumbuhan dari sisi industri, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki kebutuhan pemenuhan terhadap nol emisi karbon.

Net zero emisi artinya kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.

“Sudah semakin banyak industri yang mempunyai target net zero, baik dari industri umum, transportasi, perbankan, bahkan sampai dengan industri pertambangan,” papar Inarno.

Selain dukungan dari pelaku usaha, OJK juga bakal memperkuat sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingat seluruh produk unit karbon wajib terdaftar melalui Sistem Registrasi Nasional (SRN PPI).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
