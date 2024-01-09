Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Harta Kekayaan Ustad Solmed yang Bangun Rumah Mewah Miliaran Rupiah

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:34 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Ustad Solmed yang Bangun Rumah Mewah Miliaran Rupiah
Mengintip Harta Kekayaan Ustad Solmed. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip Harta Kekayaan Ustad Solmed. Di mana keluarganya menjadi sorotan karena dianggap pamer rumah mewah.

Ppasangan Ustad Solmed, April Jasmine baru-baru ini telah menempati rumah barunya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Rumah baru mereka ini langsung menarik perhatian karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah di dalamnya.

Menurut keterangan yang diberikan Ustad Solmed, terdapat beberapa sarana olahraga yang membuat rumah ini sangat mewah. Beberapa fasilitas tersebut antara lain kolam renang, lapangan tembak, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, sirkuit, dan playground, juga dilengkapi dengan fasilitas hiburan lainnya. Dengan adanya fasilitas ini, penghuni rumah dapat menjaga kesehatan dan berolahraga dengan nyaman.

Lantas dari dari mana sumber harta kekayaan Ustad Solmed ? dikutip dari beberapa sumber berikut penjelasannya, selasa (9/1/2024).

Ustad Solmed memiliki beberapa kekayaan ternyata Ustad Solmed sering mengisi beberapa program dakwah di berbagai stasiun televisi, seperti Kalam Hati, Barakallah, Aksi Indonesia 2023, dan lain-lain. Selain ceramah di televisi, Ustad Solmed juga sering mendapat panggilan untuk memberikan tausiyah di berbagai acara. Untuk tarif tausiyah, Ustad Solmed tidak mematok harga tertentu, tetapi menyerahkan hal tersebut kepada pihak penyelenggara.

Halaman:
1 2
