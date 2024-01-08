Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan April Jasmine Istri Ustaz Solmed

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:03 WIB
Sumber Kekayaan April Jasmine Istri Ustaz Solmed
Sumber Kekayaan April Jasmine Istri Ustaz Solmed, (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Sumber kekayaan April Jasmine istri Ustaz Solmed. April Jasmine sempat terkenal sebagai seorang aktris. Namanya meledak saat dinikahi oleh seorang ustaz bernama Sholeh Mahmoed alias Solmed.

Akhir-akhir ini, keduanya kompak memamerkan kekayaan miliknya melalui sosial media. Mulai dari motor gede hingga rumah mewah bernuansa putih. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sumber kekayaan April Jasmine sebagai istri dari Ustaz Solmed.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin (8/1/2024), berikut adalah sumber kekayaan April Jasmine istri Ustaz Solmed.

1. Aktris

April memang pertama kali dikenal sebagai seorang aktris. Sudah banyak judul-judul sinetron yang dibintanginya. Salah satu sinetronnya yang paling terkenal adalah Pesantren Rock N Roll yang tayang pada tahun 2011.

2. Brand Ambassador

Selain berperan sebagai seorang aktris, April juga menjadi seorang brand ambassador dari beberapa produk. Saat ini, dia sedang menjadi brand ambassador untuk produk kecantikan SR12.

3. Endorsement

Sebagai seorang public figure, April memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. Hal tersebut dapat dilihat melalui akun Instagramnya, @apriljasmine yang memiliki 1,3 juta pengikut. Melalui akun instagramnya tersebut, April dapat membuka endorsement produk dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar.

