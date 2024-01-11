Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Indonesia Diapresiasi Filipina, Jokowi: Mampu Bersaing di Global

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |16:44 WIB
BUMN Indonesia Diapresiasi Filipina, Jokowi: Mampu Bersaing di Global
Presiden Jokowi soal BUMN Indonesia (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima dua kunjungan kehormatan, yaitu Menteri Transportasi Filipina Jaime Bautista dan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Eduardo Gerardo C. Teodoro Jr pada hari ini.

Dalam pertemuan dengan Menteri Transportasi Filipina, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan Departemen Transportasi Filipina terhadap BUMN Indonesia.

"Kita patut bersyukur karena BUMN kita, yaitu PT PP dan PT Adhi Karya berhasil mendapatkan dua kontrak kerja sama melalui lelang senilai Rp8,5 triliun," kata Presiden, Kamis (11/1/2024).

Sedangkan dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Filipina, Presiden Jokowi menyebut bahwa Filipina mengapresiasi dan merasa puas dengan produk industri pertahanan Indonesia.

"Selain itu tadi saya juga bertemu dengan menteri pertahanan Filipina beliau menyampaikan kepercayaannya dan rasa puasnya terhadap produk industri pertahanan Indonesia seperti kapal udara ringan buatan PT DI dan kapal perang buatan PT PAL," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
