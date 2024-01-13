JAKARTA - Tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lowongan pekerjaan baru untuk 2024. Akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memposting beberapa lowongan kerja yang sedang dibuka oleh BUMN.
"#LokerNaker untukmu Rekanaker," tulis akun Instagram @kemnaker dikutip Sabtu (13/1/2024).
Berikut lowongan kerja di BUMN yang sedang terbuka lengkap dengan jadwal dan persyaratannya:
1. PT Brantas Abibpraya
PT Brantas Abipraya membuka lowongan kerja untuk Divisi Operasi II, Site Quality Engineering and Safety.
Adapun persyaratan yang diajukan adalah:
-Memiliki pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitektur.
-Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam proyek intrusi.
-Menguasai Ms. Office dan Ms. Project.
-Memahami kualitas produk proyek konstruksi.
-Memahami SMK3L
-Menguasai Autocad dan SketchUp
-Menguasai mekanikal teknik.
-Berpengalaman dalam manajerial dan pengawas project.
-Bersedia ditempatkan di proyek.
Kirimkan resume melalui email [email protected].
Pendaftaran dibuka hingga 19 Januari 2024.