Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 BUMN Buka Lowongan Kerja, Cek Jadwal dan Syaratnya

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:15 WIB
3 BUMN Buka Lowongan Kerja, Cek Jadwal dan Syaratnya
3 perusahaan BUMN buka lowongan kerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lowongan pekerjaan baru untuk 2024. Akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memposting beberapa lowongan kerja yang sedang dibuka oleh BUMN.

"#LokerNaker untukmu Rekanaker," tulis akun Instagram @kemnaker dikutip Sabtu (13/1/2024).

Berikut lowongan kerja di BUMN yang sedang terbuka lengkap dengan jadwal dan persyaratannya:

1. PT Brantas Abibpraya

PT Brantas Abipraya membuka lowongan kerja untuk Divisi Operasi II, Site Quality Engineering and Safety.

Adapun persyaratan yang diajukan adalah:

-Memiliki pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitektur.

-Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam proyek intrusi.

-Menguasai Ms. Office dan Ms. Project.

-Memahami kualitas produk proyek konstruksi.

-Memahami SMK3L

-Menguasai Autocad dan SketchUp

-Menguasai mekanikal teknik.

-Berpengalaman dalam manajerial dan pengawas project.

-Bersedia ditempatkan di proyek.

Kirimkan resume melalui email [email protected].

Pendaftaran dibuka hingga 19 Januari 2024.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072/pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177045/prabowo_subianto-3ftb_large.jpg
Prabowo Pangkas Jumlah BUMN 1.000 Jadi 200, Warga Asing Bisa Jadi Bos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176946/presiden_prabowo-AKoI_large.jpg
Prabowo Teken UU 16/2025 Ubah Kementerian BUMN Jadi BP BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement