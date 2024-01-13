3 BUMN Buka Lowongan Kerja, Cek Jadwal dan Syaratnya

JAKARTA - Tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lowongan pekerjaan baru untuk 2024. Akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memposting beberapa lowongan kerja yang sedang dibuka oleh BUMN.

"#LokerNaker untukmu Rekanaker," tulis akun Instagram @kemnaker dikutip Sabtu (13/1/2024).

Berikut lowongan kerja di BUMN yang sedang terbuka lengkap dengan jadwal dan persyaratannya:

1. PT Brantas Abibpraya

PT Brantas Abipraya membuka lowongan kerja untuk Divisi Operasi II, Site Quality Engineering and Safety.

Adapun persyaratan yang diajukan adalah:

-Memiliki pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitektur.

-Memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam proyek intrusi.

-Menguasai Ms. Office dan Ms. Project.

-Memahami kualitas produk proyek konstruksi.

-Memahami SMK3L

-Menguasai Autocad dan SketchUp

-Menguasai mekanikal teknik.

-Berpengalaman dalam manajerial dan pengawas project.

-Bersedia ditempatkan di proyek.

Kirimkan resume melalui email [email protected].

Pendaftaran dibuka hingga 19 Januari 2024.