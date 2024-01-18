IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.198

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,02% di 7.198,85 pada perdagangan hari ini Kamis (18/1/2024).

Saham pendatang baru PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH) menyentuh auto rejection bawah (ARB) dalam debut perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). GRPH torah 34,95% di Rp67, dari harga perdana Rp103 per saham.

Fluktuatif di detik-detik awal, hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks mampu rebound 0,04% di 7.203,69. Sebanyak 117 saham menguat, 94 melemah, dan 283 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp214,56 miliar. dari net-volume 328,37 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,18% di 970,63, indeks JII naik 0,41% di 519,80, indeks MNC36 naik 0,04% di 370,90, dan IDX30 menanjak 0,08% di 500,32.