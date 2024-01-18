Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.198

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |09:21 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.198
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,02% di 7.198,85 pada perdagangan hari ini Kamis (18/1/2024).

Saham pendatang baru PT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH) menyentuh auto rejection bawah (ARB) dalam debut perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). GRPH torah 34,95% di Rp67, dari harga perdana Rp103 per saham.

Fluktuatif di detik-detik awal, hingga pukul 09:01 waktu JATS, indeks mampu rebound 0,04% di 7.203,69. Sebanyak 117 saham menguat, 94 melemah, dan 283 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp214,56 miliar. dari net-volume 328,37 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 0,18% di 970,63, indeks JII naik 0,41% di 519,80, indeks MNC36 naik 0,04% di 370,90, dan IDX30 menanjak 0,08% di 500,32.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement