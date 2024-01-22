6 Fakta 14 BUMN Sakit, Begini Penanganan yang Dilakukan

JAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) telah melakukan kajian yang komprehensif untuk merumuskan strategi penyelesaian masing-masing BUMN titip kelola.

Direktur Utama PPA Muhammad Teguh Wirahadikusumah menjelaskan langkah penyehatan BUMN yang sakit mulai dari signifikansi perusahaan, keunggulan kompetitif, persepsi pasar, serta kinerja keuangan.

Berikut Okezone rangkum 6 fakta BUMN sakit, Senin (22/1/2024):

1. Lakukan Restrukturisasi 21 BUMN

PPA melakukan restrukturisasi 21 BUMN titip kelola. 7 dari 21 BUMN titip kelola BUMN dilakukan penutupan karena sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan proses restrukturisasi 14 BUMN titip kelola lainnya mulai menunjukkan sejumlah kemajuan positif.