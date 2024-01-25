Chief Talk Okezone: Layanan BPJS Tidak Rata? Ini Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan

JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan bahwa semua peserta BPJS diberikan hak yang sama terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, BPJS Kesehatan fokus pada demand side atau permintaan kebutuhan layanan kesehatan yang dijamin tanpa kesulitan keuangan bagi pesertanya.

“Karena kalau hukum ekonomi itu ada supply demand. Nah BPJS itu di demand side nya itu, orang permintaan kebutuhan atas pelayanan kesehatan kita jamin tanpa kesulitan keuangan gitu,” ujarnya saat acara Chief Talk Okezone pada Kamis (25/1/2024).

Ketidakmerataan terjadi tergantung pada fasilitas dan peralatan kesehatan yang merupakan tanggung jawab dari pihak lain, bukan BPJS Kesehatan.

“Kok tidak merata? Loh apanya yang tidak merata, yang tidak merata kan faskesnya, yang tidak merata kan dokternya, tidak merata mungkin obatnya, tidak merata mungkin alat-alat kesehatannya dan itu semua bukan urusan BPJS Kesehatan atau minimum bukan tanggung jawab BPJS Kesehatan,” imbuhnya.