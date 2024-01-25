Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Layanan BPJS Tidak Rata? Ini Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:52 WIB
Chief Talk Okezone: Layanan BPJS Tidak Rata? Ini Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan
Penjelasan BPJS soal layanan yang tidak rata (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan bahwa semua peserta BPJS diberikan hak yang sama terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, BPJS Kesehatan fokus pada demand side atau permintaan kebutuhan layanan kesehatan yang dijamin tanpa kesulitan keuangan bagi pesertanya.

“Karena kalau hukum ekonomi itu ada supply demand. Nah BPJS itu di demand side nya itu, orang permintaan kebutuhan atas pelayanan kesehatan kita jamin tanpa kesulitan keuangan gitu,” ujarnya saat acara Chief Talk Okezone pada Kamis (25/1/2024).

Ketidakmerataan terjadi tergantung pada fasilitas dan peralatan kesehatan yang merupakan tanggung jawab dari pihak lain, bukan BPJS Kesehatan.

“Kok tidak merata? Loh apanya yang tidak merata, yang tidak merata kan faskesnya, yang tidak merata kan dokternya, tidak merata mungkin obatnya, tidak merata mungkin alat-alat kesehatannya dan itu semua bukan urusan BPJS Kesehatan atau minimum bukan tanggung jawab BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178996/bpjs_kesehatan-4j8B_large.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku hingga Akhir 2025, Dipastikan Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178970/bpjs_kesehatan-x1vS_large.jpeg
Ini Syarat dan Kategori Peserta yang Dapat Pemutihan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178958/purbaya-1w0g_large.jpg
Alasan Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di 2026: Jangan Utak-atik Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3178918/bpjs_kesehatan-L5Ym_large.png
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Kriteria Peserta hingga Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement