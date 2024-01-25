Harga Tanah di Jakarta Selatan Paling Mahal, Kok Bisa?

JAKARTA - Jakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki harga jual tanah cukup tinggi. Dengan harga yang bervariasi, banyak masyarakat yang ingin tau mengenai harga tanah di Jakarta.

Faktor yang mempengaruhi harga tanah yakni dari segi lokasi. Tanah yang berada dipusat perkotaan cenderung lebih mahal dibandingkan tanah yang berada di daerah.

Di Jakarta sendiri, harga tanah paling mahal berada di daerah Jakarta Selatan yakni antara Rp 40juta sampai Rp 60 juta. Sedangkan daerah dengan harga tanah paling murah adalah Jakarta Utara dengan kisaran Rp20 juta hingga Rp35 juta.