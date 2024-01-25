Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kenapa Harga Tanah di Jakarta Mahal? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:17 WIB
Kenapa Harga Tanah di Jakarta Mahal? Ini Alasannya
Ilustrasi harga tanah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa harga tanah di Jakarta sangat mahal? ternyata ini alasannya yang bikin orang tidak percaya. Saat ini tanah dapat dimanfaatkan untuk menjadi lahan pertanian, membuat rumah, atau mendirikan kantor perusahaan.

Setiap tahun, harganya juga selalu naik sehingga sangat cocok dijadikan investasi jangka panjang. Hal itu pula yang terjadi dengan tren harga tanah di Jakarta.

Lantas kenapa harga tanah di Jakarta mahal? Ini alasannya yakni sudah terbatasnya lahan kosong serta banyaknya penduduk.

Selain itu, berikut alasa kenapa harga tanah di Jakarta mahal:

1. Lokasi yang strategis

Tidak dapat dipungkiri, harga tanah sangat bergantung pada lokasi dimana tanah itu berada. Jakarta adalah pusat pemerintahan dan perekonomian di Indonesia sehingga berbagai kebutuhan masyarakat ada di kota ini. Dengan lokasinya yang sangat strategis, wajar jika harga tanahnya sangat mahal.

2. Tanah dikuasai oleh beberapa pihak

Penyebab harga tanah di Jakarta mahal juga karena banyaknya investor dan pengembang yang menguasai sebagian besar tanah di Jakarta. Para investor biasanya akan membeli banyak tanah, mengolahnya, dan menjual kembali dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Semakin berkembang tanahnya, maka semakin mahal pula harganya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
