Nusron Sebut Mafia Tanah Masih Ada Sampai Kiamat, Ini Faktanya

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa mafia tanah tidak akan pernah sepenuhnya hilang.

Nusron pun memberikan peringatan tegas kepada seluruh pegawai BPN agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.

Berikut fakta menarik terkait mafia tanah yang, menurut Nusron, sampai kiamat pun masih akan tetap ada, Senin (17/11/2025):

1. Mafia Tanah Sampai Akhir Zaman

Nusron bicara blak-blakan soal praktik mafia tanah. Menurutnya, kejahatan di sektor pertanahan tidak akan pernah benar-benar hilang, bahkan sampai akhir zaman.

"Mafia tanah itu sampai kiamat pun masih akan ada. Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan, orang bertindak jahat itu pasti ada," kata Nusron.