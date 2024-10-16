Beri Sinyal Haru Pamit Mundur, Menteri AHY: Pengumuman Resmi dari Bapak Prabowo

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal perpisahan kepada seluruh jajaran dan staff di Kementerian yang dipimpinnya selama lebih dari 8 bulan terakhir.

Namun begitu, meski sinyal perpisahan telah diberikan, anak sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu masih enggan untuk mengungkapkan tugas baru yang akan diembannya pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Dia meminta agar menunggu pengumuman oleh presiden terpilih.

"Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung," ujarnya, Selasa (15/10/2024) malam.

AHY mengungkapkan, urusan pertanahan dan tata ruang merupakan hal yang sangat mendasar. Banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada Kementerian ATR/BPN.

"Sekali lagi, perlu terus dilanjutkan kerja keras kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan ke depan," tegas dia.

Dengan nada haru, dia mengucapkan rasa syukur dan rasa terimakasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN serta mengaku tidak akan melupakan kebersamaan di Hari Agraria dan Tata Ruang.

"Cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan suka cita bersama keluarga besar ATR/BPN seluruh Indonesia dan saya bangga menjadi bagian ini semua dan tentunya berharap agar ATR BPN bisa semakin maju semakin sukses, semakin melayani rakyat terhadap urusan pertanahan dan tata ruang," kata AHY.

Dia mengungkapkan, ingin terus menjadi bagian dari perjuangan di Kementerian ATR, meski nantinya akan ada penugasan baru. "Saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini, saya juga ingin berjuang bersama jajaran para sahabat yang di ATR/BPN," lanjutnya.