Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta Mafia Tanah Masih Ada Sampai Kiamat, Pegawai BPN Jangan Goyah

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |05:10 WIB
5 Fakta Mafia Tanah Masih Ada Sampai Kiamat, Pegawai BPN Jangan Goyah
5 Fakta Mafia Tanah Masih Ada Sampai Kiamat, Pegawai BPN Jangan Goyah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mafia tanah masih menjadi momok yang mengkhawatirkan di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bahkan menegaskan bahwa mafia tanah tidak akan pernah sepenuhnya hilang.

Nusron pun memberikan peringatan tegas kepada seluruh pegawai BPN agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.

Berikut fakta-fakta menarik terkait mafia tanah yang, menurut Nusron, sampai kiamat pun masih akan tetap ada, Minggu (14/11/2025):

1. Mafia Tanah Sampai Akhir Zaman

Nusron bicara blak-blakan soal praktik mafia tanah. Menurutnya, kejahatan di sektor pertanahan tidak akan pernah benar-benar hilang, bahkan sampai akhir zaman.

"Mafia tanah itu sampai kiamat pun masih akan ada. Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan, orang bertindak jahat itu pasti ada," kata Nusron.

2. Nusron Ingatkan Pegawai BPN Jangan Tergoda Mafia Tanah

Ia mengatakan, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperkuat integritas aparat BPN agar tidak ikut terlibat atau tergoda dalam praktik-praktik menyimpang. Hal ini merupakan kunci utama untuk menekan modus-modus praktik mafia tanah yang merugikan banyak masyarakat.

"Caranya bagaimana? Ya sudah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, tidak tergoda, dan tegas dalam prinsip. Tegas dalam menegakkan aturan. Itu saja cukup," ujarnya.

3. Lawan Mafia Tanah

Nusron menilai, semua orang punya potensi untuk berbuat salah. Namun, aparat BPN sebagai regulator harus menjadi pihak yang berdiri di garis hukum, bukan justru ikut bermain.

"Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini punya potensi untuk berbuat jahat. Masalahnya, kita sebagai regulator ini tidak boleh diajak orang-orang berbuat jahat," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/470/3183381//menteri_atr_nusron_soal_sengketa_lahan_jk-RafS_large.jpg
Nusron Ungkap Sederet Kejanggalan Eksekusi Lahan Milik JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181934//nusron_wahid-nQfC_large.jpg
Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Bakal Kasih Tanah untuk Orang Miskin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3180085//sungai-Y1n5_large.jpg
Marak Bangunan di Sepadan Sungai dan Waduk, Nusron Wahid Akui Petugas BPN Kasih Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178694//warga_dibui_karena_pertahankan_tanah_leluhur-05me_large.jpg
11 Warga Dibui karena Pertahankan Tanah Leluhur, DPR: Hentikan Kriminalisasi Pejuang Hak Adat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802//lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171089//presiden_prabowo-dQIC_large.jpg
Prabowo Ungkap Alasan Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement