HOME FINANCE PROPERTY

Nusron Wahid: Mafia Tanah Sampai Kiamat Kurang Dua Hari Masih Ada

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |19:24 WIB
Nusron Wahid: Mafia Tanah Sampai Kiamat Kurang Dua Hari Masih Ada
Kejahatan pertanahan ini tidak akan benar-benar hilang, bahkan sampai akhir zaman. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

MAKASSAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid blak-blakan soal praktik mafia tanah. Menurutnya, kejahatan pertanahan ini tidak akan benar-benar hilang, bahkan sampai akhir zaman.

"Mafia tanah itu sampai kiamat kurang dua hari pun masih akan ada. Namanya mafia tanah, itu tindak kejahatan; orang bertindak jahat pasti ada," kata Nusron saat ditemui di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperkuat integritas aparat BPN agar tidak ikut terlibat atau tergoda dalam praktik-praktik menyimpang. Hal ini merupakan kunci utama untuk menekan modus-modus praktik mafia tanah yang merugikan banyak masyarakat.

"Caranya bagaimana? Ya sudah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, tidak tergoda, dan tegas dalam prinsip. Tegas dalam menegakkan aturan. Itu saja cukup," ujarnya.

Nusron menilai, semua orang punya potensi untuk berbuat salah. Namun, aparat BPN sebagai regulator harus menjadi pihak yang berdiri di garis hukum, bukan justru ikut bermain. "Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang punya potensi untuk berbuat jahat. Masalahnya, kita sebagai regulator tidak boleh diajak orang-orang berbuat jahat," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
