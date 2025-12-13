Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

3 Fakta Banjir dan Longsor Sumatera karena Banyak Pohon Hilang, Waspada Mafia Tanah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |10:39 WIB
3 Fakta Banjir dan Longsor Sumatera karena Banyak Pohon Hilang, Waspada Mafia Tanah
3 Fakta Banjir dan Longsor Sumatera karena Banyak Pohon Hilang, Waspada Mafia Tanah (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 dikarenakan banyak pohon yang hilang. Sebab, bencana di Sumatera bukan hanya karena faktor cuaca semata.

Fakta ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Banyak pohon yang hilang dikarenakan alih fungsi hutan menjadi pertambangan hingga perkebunan sawit.

Tercatat, selama 1990-2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Jika dikonversikan per hari, ditemukan angka sekitar 99,46 hektar hilang per hari.

Bahkan, kini sudah ada empat izin perusahaan yang dibekukan sementara yang diduga sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatera.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dikarenakan banyak pohon yang hilang, Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

1. Menteri ATR Sebut Banyak Pohon Hilang

Nusron menegaskan bencana tersebut harus menjadi titik evaluasi serius bagi pemerintah untuk memperbaiki tata ruang agar kejadian serupa tidak terus berulang.

"Apa sih problem-nya banjir ini di Sumatera? Adalah debit air yang banyak tidak ada penyangga serapan. Kenapa? Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Pohonnya hilang," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (8/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188757/menko_ahy_ke_lokasi_bencana_sumatera-Zmzj_large.JPG
Pastikan Pemulihan Pascabencana, AHY ke Lokasi Aceh Tamiang dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939/toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188213/menteri_kkp-Y92z_large.jpg
KKP Kirim 60 Ton Paket Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188247/banjir_di_sumatera-3biC_large.jpg
Agincourt Resources Bantah Jadi Biang Kerok Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188209/banjir_di_sumatera-DLFq_large.jpg
Pemerintah Hentikan Operasional 3 Perusahaan Terkait Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188085/hashim_soal_bencana_sumatera-SZn1_large.jpg
Hashim Sebut Bencana di Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement