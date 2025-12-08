Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

65 Ribu Lahan Sawah Tertimbun Lumpur, Nusron Waspadai Mafia Tanah Manfaatkan Situasi Pasca Bencana

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |17:12 WIB
65 Ribu Lahan Sawah Tertimbun Lumpur, Nusron Waspadai Mafia Tanah Manfaatkan Situasi Pasca Bencana
65 ribu lahan sawah yang terkena lumpur, jadi ada potensi sawah itu musnah. (Foto: Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyoroti adanya pergerakan mafia tanah yang memanfaatkan situasi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera.

Nusron menjelaskan, pasca bencana praktis banyak tanah-tanah musnah. Lahan sawah tertimbun longsoran maupun aset tanah warga yang sudah tidak berbentuk akibat bencana yang terjadi. Titik ini rentan menjadi ruang bagi oknum mafia tanah untuk mensertifikatkan ulang tanah-tanah musnah tersebut.

Nusron mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima sementara, ada sekitar 65 ribu lahan sawah yang tertimbun lumpur, sehingga akan membuat patok-patok atau batas tanah yang sebelumnya ada menjadi terkubur.

"Jadi saya dapat informasi juga, ada 65 ribu lahan sawah yang terkena lumpur, jadi ada potensi sawah itu musnah. Kalau sawah itu musnah, maka dipastikan akan ada pemain-pemain mafia yang mengklaim, pasti batas-batas akan hilang," kata Nusron saat ditemui usai acara RAKERNAS Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Namun demikian, Nusron mengatakan kalau tanah masyarakat itu sudah disertifikatkan, maka potensi diserobot oleh mafia tanah menjadi lebih kecil. Sebab Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sudah pasti memiliki catatan tanah-tanah yang terdaftar.

Namun menjadi persoalan ketika tanah tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi. Apalagi jika dokumen kepemilikan tanah itu terbit sebelum tahun 1997, maka akan menyulitkan BPN untuk mendapatkan data kepemilikan tanah.

"Kalau kebetulan mereka sudah disertifikatkan, aman, karena masih ada tapal batas. Jadi ada data di kita. Tapi yang belum didaftarkan ini yang agak susah," kata Nusron.

Sebelumnya, Menteri Nusron telah meminta dan terus mendorong masyarakat pemegang sertifikat terbitan 1961 hingga 1997 untuk segera mengecek ulang status bidang tanahnya dan melakukan pemutakhiran data di kantor pertanahan setempat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188592//zulhas-U1SA_large.jpg
Zulhas Buka Suara Soal Panggul Karung Beras: Sudah Jadi Kebiasaan Sejak Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188585//banjir-Fkl9_large.jpg
Menteri Nusron Akui Banjir di Sumatera dan Aceh Karena Hilangnya Pohon-pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188582//kenapa_pohon_kelapa_sawit_tidak_bisa_menghalau_banjir_dan_tak_bisa_gantikan_fungsi_hutan-6qlc_large.jpg
Kenapa Pohon Kelapa Sawit Tidak Bisa Menghalau Banjir dan Tak Bisa Gantikan Fungsi Hutan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/482/3188573//menyusui-mitG_large.jpg
Riset : Menyusui Kurangi Risiko Kematian Bayi Secara Signifikan di Tengah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188576//apa_saja_isi_tas_siaga_bencana_untuk_kondisi_darurat_ini_daftar_lengkapnya-cDxt_large.jpg
Apa Saja Isi Tas Siaga Bencana untuk Kondisi Darurat? Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188571//bencana-idxD_large.jpg
Anggaran Penanganan Bencana Sumatera Menipis, DPR Desak Pemerintah Pusat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement