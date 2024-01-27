4 Fakta Abdee Slank dan Sejumlah Komisaris BUMN Mundur

JAKARTA - Jajaran anggota Dewan Komisaris beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang ramai-ramai mengajukan surat pengunduran diri.

Hal ini terjadi karena mereka memilih untuk bergabung dalam tim sukses (timses) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

Keputusan ini tentu menarik perhatian karena anggota Dewan Komisaris BUMN memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan tersebut.

Terbaru, Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank, memilih cabut dari Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang dijabatinya sejak Mei 2021 lalu.

Berikut Okezone merangkum 4 Fakta Abdee Slank dan Sejumlah Komisaris BUMN Mundur, Sabtu (27/1/2024).

1. Alasan Abdee Slank Mengundurkan Diri

Alasan mendasar gitaris grup band Slank itu karena bergabung bersama timses atau memberi dukungan politik untuk Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.