HOME FINANCE HOT ISSUE

Beras Bansos Bulog Pakai Atribut Ini, Bukan Paslon Capres

Meliana Tesa , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |08:04 WIB
Beras Bansos Bulog Pakai Atribut Ini, Bukan Paslon Capres
Beras Bansos Pakai Atribut, Ini Kata Bulog. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras yang dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apapun.

Bayu melanjutkan bahwa dalam pendistribusiannya, Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.

“Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dikutip Antara, Selasa (30/1/2024).

Selain itu, terkait adanya penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bayu mengaku bahwa Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat.

“Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” tuturnya.

