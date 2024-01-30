Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Naik Dipicu Lesunya Imbal Hasil Treasury AS

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |07:49 WIB
Harga Emas Naik Dipicu Lesunya Imbal Hasil Treasury AS
Harga emas hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada Senin (29/1/2024), karena imbal hasil obligasi pemerintah AS turun.

Dikutip Antara, Selasa (30/1/2024) kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April naik 8,50 dolar AS atau 0,43 persen menjadi 2.044,60 dolar AS per ounce, sebagaimana dilansir dari Xinhua.

Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah semakin mendongkrak daya tarik emas sebagai aset safe-haven.

Investor sedang menunggu isyarat mengenai arah suku bunga seiring pertemuan moneter Federal Reserve yang akan diadakan pekan ini, dan Ketua Fed Jerome Powell akan menyampaikan pidato saat pertemuan yang akan ditutup pada Rabu.

Sementara itu, laporan bulanan ketenagakerjaan AS akan dirilis pada Jumat.

