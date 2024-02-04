BCA: Transfer Antar Bank Jadi Rp150.000/Bulan Hoax dan Penipuan

Hoax biaya transfer antar BCA jadi per bulan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Viral pengumuman yang mengatasnamakan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terkait perubahan tarif transfer antar bank menjadi sebesar Rp150.000 per bulan. Dalam hal ini, BCA menegaskan bahwa pengumuman tersebut tidak benar dan merupakan aksi penipuan.

Pengumuman ini banyak di sirkulasi di aplikasi chatting, dan mengajak nasabah menekan tombol “view” untuk kemudian diarahkan kepada web palsu yang meminta data-data pribadi nasabah.

Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menyatakan, sebagai perbankan nasional, BCA terus memperkaya wawasan nasabah akan berbagai kejahatan dunia maya yang mengintai.

"Kami juga terus menyuarakan imbauan kepada masyarakat dan nasabah untuk terus waspada dengan berbagai modus social engineering perbankan," kata Hera dalam keterangan resminya, Minggu (4/2/2024).

Hera menambahkan, jika nasabah mendapatkan informasi yang mencurigakan dan mengatasnamakan BCA, nasabah dapat segera menghubungi kantor cabang setempat, atau melalui contact center Halo BCA 1500888 dan aplikasi haloBCA.

"Jangan pernah bagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti nomor kartu ATM, PIN, dan OTP," ujar Hera.