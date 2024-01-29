MNC Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur BBCA, BMRI, TLKM, UNVR, MDKA dan GOTO di Pasar Perdana

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Waran Terstruktur (WT) adalah hak untuk membeli (atau menjual) suatu efek (biasanya saham) di harga dan waktu yang telah ditentukan.

Saat ini sudah ada 211 seri WT di BEI dengan nilai transaksi sebesar Rp395,3 miliar di tahun 2023 dan ada 6 seri lagi yang sedang ditawarkan, di mana MNC Sekuritas menjadi salah satu exclusive selling agent untuk WT tersebut.

Kelebihan WT dibandingkan saham adalah harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan sahamnya. Selain itu WT juga likuid karena ketersediaan barangnya dijamin oleh pihak sekuritas penerbit sebagai liquidity provider.

WT juga menggunakan mekanisme auto exercise di akhir periode sehingga nasabah tidak perlu khawatir untuk melewatkan periode exercise-nya apabila ingin dimiliki hingga jatuh tempo.

MNC Sekuritas berperan sebagai agen penjual 6 WT yang diterbitkan oleh CGS-CIMB Sekuritas Indonesia di pasar perdana. Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyatakan bahwa peran MNC Sekuritas sebagai agen penjual waran terstruktur di pasar perdana ini merupakan bentuk komitmen menyediakan alternatif investasi bagi nasabah, khususnya para trader, untuk memaksimalkan keuntungannya di pasar modal Indonesia.

"Kami bekerja sama dalam penjualan produk waran terstruktur BBCA, BMRI, TLKM, UNVR, MDKA, dan GOTO yang diterbitkan oleh CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Untuk memperkenalkan produk ini, sinergi juga telah dilakukan dalam bentuk kegiatan edukasi melalui berbagai saluran komunikasi," jelas Susy.