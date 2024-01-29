Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur BBCA, BMRI, TLKM, UNVR, MDKA dan GOTO di Pasar Perdana

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |11:37 WIB
MNC Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur BBCA, BMRI, TLKM, UNVR, MDKA dan GOTO di Pasar Perdana
MNC Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur BBCA, BMRI, TLKM hingga GOTO di Pasar Perdana (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Waran Terstruktur (WT) adalah hak untuk membeli (atau menjual) suatu efek (biasanya saham) di harga dan waktu yang telah ditentukan.

Saat ini sudah ada 211 seri WT di BEI dengan nilai transaksi sebesar Rp395,3 miliar di tahun 2023 dan ada 6 seri lagi yang sedang ditawarkan, di mana MNC Sekuritas menjadi salah satu exclusive selling agent untuk WT tersebut.

Kelebihan WT dibandingkan saham adalah harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan sahamnya. Selain itu WT juga likuid karena ketersediaan barangnya dijamin oleh pihak sekuritas penerbit sebagai liquidity provider.

WT juga menggunakan mekanisme auto exercise di akhir periode sehingga nasabah tidak perlu khawatir untuk melewatkan periode exercise-nya apabila ingin dimiliki hingga jatuh tempo.

MNC Sekuritas berperan sebagai agen penjual 6 WT yang diterbitkan oleh CGS-CIMB Sekuritas Indonesia di pasar perdana. Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyatakan bahwa peran MNC Sekuritas sebagai agen penjual waran terstruktur di pasar perdana ini merupakan bentuk komitmen menyediakan alternatif investasi bagi nasabah, khususnya para trader, untuk memaksimalkan keuntungannya di pasar modal Indonesia.

"Kami bekerja sama dalam penjualan produk waran terstruktur BBCA, BMRI, TLKM, UNVR, MDKA, dan GOTO yang diterbitkan oleh CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Untuk memperkenalkan produk ini, sinergi juga telah dilakukan dalam bentuk kegiatan edukasi melalui berbagai saluran komunikasi," jelas Susy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement