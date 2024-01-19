Tips MotionTrade: Perbedaan Waran Terstruktur dengan Waran Biasa

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology, menjelaskan perbedaan warang terstruktur dan warang biasa.

Di mana selain menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Pasar modal Indonesia sebenarnya memiliki banyak alternatif investasi selain saham dan obligasi. Salah satunya adalah waran terstruktur yang juga merupakan salah satu produk baru Bursa Efek Indonesia. Waran terstruktur (WT) merupakan efek yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas yang memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli atau menjual suatu underlying securities (biasanya saham) pada harga dan waktu yang telah ditentukan.

Terdapat 2 (dua) jenis WT yaitu call warrant dan put warrant. Call warrant merupakan hak untuk membeli saham atau efek. Jadi ketika harga saham naik, investor dapat membelinya di harga yang lebih murah. Sedangkan put warrant adalah hak untuk menjual saham atau efek. Fungsinya yaitu untuk mengunci (lock) harga jual, sehingga investor dapat menjual saham ini di harga yang lebih tinggi apabila harga saham turun. Tujuannya adalah agar pemilik waran bisa mendapatkan untung walaupun saham underlying nya sedang rugi.

Meskipun keduanya adalah waran, WT juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan waran biasa. MotionTrade telah merangkum beberapa perbedaan antara WT dengan waran biasa, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerbit

WT diterbitkan oleh anggota bursa (perusahaan sekuritas), sedangkan waran biasa diterbitkan oleh emiten