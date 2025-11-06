Advertisement
MARKET UPDATE

Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |08:32 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas berkomitmen dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. 

Baru memulai investasi di pasar modal? Pastikan Anda memilih aplikasi online trading yang dapat diandalkan! Selain itu, demi keamanan dan kenyamanan transaksi, pastikan juga Anda memilih perusahaan sekuritas yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satunya, aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas dengan tampilan dual version yaitu Versi Lite dan Versi Pro.

Khusus bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi, MotionTrade Versi Lite dirancang dengan tampilan dan fitur yang lebih simple dan mudah digunakan. Simak pembahasan lengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas: “Unboxing MotionTrade Lite” pada Kamis (6/10/2025) pukul 16.00 WIB bersama Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P. Padang. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

