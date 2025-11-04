Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bulan Inklusi Keuangan, MNC Sekuritas Sukses Gelar Edukasi Reksa Dana bersama 14 Manajer Investasi dan 18 Kampus

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |07:45 WIB
Bulan Inklusi Keuangan, MNC Sekuritas Sukses Gelar Edukasi Reksa Dana bersama 14 Manajer Investasi dan 18 Kampus
MNC Sekuritas mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi. MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan kegiatan edukasi reksa dana Having Fund 2025 bertemakan “Investor dari Masa Depan” mulai Kamis (2/10/2025) hingga Jumat (31/10/2025) di 10 kota, baik secara tatap muka maupun daring. 

Agenda tahunan ini digelar secara rutin setiap bulan Oktober dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sejak tahun 2022. Gelaran tahun ke-4 kali ini dihadiri oleh lebih dari 3.300 peserta dan terselenggara berkat dukungan 14 Manajer Investasi, 18 Universitas/ Sekolah Tinggi, serta emiten PT KDB Tifa Finance Tbk.

14 Manajer Investasi yang mendukung acara Having Fund 2025, di antaranya adalah: 
 1.⁠ ⁠Avrist Asset Management 
 2.⁠ ⁠Berdikari Manajemen Investasi 
 3.⁠ ⁠BRI Manajemen Investasi
 4.⁠ ⁠Danakita Investama
 5.⁠ ⁠KB Valbury Asset Management
 6.⁠ ⁠KISI Asset Management
 7.⁠ ⁠Maybank Asset Management
 8.⁠ ⁠MNC Asset Management 
 9.⁠ ⁠Phillip Asset Management
10.⁠ ⁠Pinnacle Persada Investama 
11.⁠ ⁠Prospera Asset Management
12.⁠ ⁠Purwanto Asset Management
13.⁠ ⁠Reliance Asset Management
14.⁠ ⁠Sucor Asset Management 

Adapun Universitas/ sekolah tinggi yang mendukung terselenggaranya Having Fund 2025 di antaranya adalah:
 1.⁠ ⁠Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia 
 2.⁠ ⁠Jakarta Global University
 3.⁠ ⁠MNC University
 4.⁠ ⁠President University
 5.⁠ ⁠STIE Bina Karya
 6.⁠ ⁠STIEM Bongaya
 7.⁠ ⁠Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 8.⁠ ⁠Universitas Agung Podomoro
 9.⁠ ⁠Universitas Kristen Krida Wacana
10.⁠ ⁠Universitas MH Thamrin
11.⁠ ⁠Universitas Nasional
12.⁠ ⁠Universitas Negeri Padang
13.⁠ ⁠Universitas Nusa Putra
14.⁠ ⁠Universitas Paramadina
15.⁠ ⁠Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta
16.⁠ ⁠Universitas Respati Indonesia 
17.⁠ ⁠Universitas Telkom Bandung
18.⁠ ⁠Universitas Widya Dharma Pontianak

 

