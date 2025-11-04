Bulan Inklusi Keuangan, MNC Sekuritas Sukses Gelar Edukasi Reksa Dana bersama 14 Manajer Investasi dan 18 Kampus

JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi. MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan kegiatan edukasi reksa dana Having Fund 2025 bertemakan “Investor dari Masa Depan” mulai Kamis (2/10/2025) hingga Jumat (31/10/2025) di 10 kota, baik secara tatap muka maupun daring.

Agenda tahunan ini digelar secara rutin setiap bulan Oktober dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sejak tahun 2022. Gelaran tahun ke-4 kali ini dihadiri oleh lebih dari 3.300 peserta dan terselenggara berkat dukungan 14 Manajer Investasi, 18 Universitas/ Sekolah Tinggi, serta emiten PT KDB Tifa Finance Tbk.

14 Manajer Investasi yang mendukung acara Having Fund 2025, di antaranya adalah:

1.⁠ ⁠Avrist Asset Management

2.⁠ ⁠Berdikari Manajemen Investasi

3.⁠ ⁠BRI Manajemen Investasi

4.⁠ ⁠Danakita Investama

5.⁠ ⁠KB Valbury Asset Management

6.⁠ ⁠KISI Asset Management

7.⁠ ⁠Maybank Asset Management

8.⁠ ⁠MNC Asset Management

9.⁠ ⁠Phillip Asset Management

10.⁠ ⁠Pinnacle Persada Investama

11.⁠ ⁠Prospera Asset Management

12.⁠ ⁠Purwanto Asset Management

13.⁠ ⁠Reliance Asset Management

14.⁠ ⁠Sucor Asset Management

Adapun Universitas/ sekolah tinggi yang mendukung terselenggaranya Having Fund 2025 di antaranya adalah:

1.⁠ ⁠Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

2.⁠ ⁠Jakarta Global University

3.⁠ ⁠MNC University

4.⁠ ⁠President University

5.⁠ ⁠STIE Bina Karya

6.⁠ ⁠STIEM Bongaya

7.⁠ ⁠Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

8.⁠ ⁠Universitas Agung Podomoro

9.⁠ ⁠Universitas Kristen Krida Wacana

10.⁠ ⁠Universitas MH Thamrin

11.⁠ ⁠Universitas Nasional

12.⁠ ⁠Universitas Negeri Padang

13.⁠ ⁠Universitas Nusa Putra

14.⁠ ⁠Universitas Paramadina

15.⁠ ⁠Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta

16.⁠ ⁠Universitas Respati Indonesia

17.⁠ ⁠Universitas Telkom Bandung

18.⁠ ⁠Universitas Widya Dharma Pontianak