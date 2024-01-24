Ikuti Webinar Tips dan Trik Waran Terstruktur Bersama MNC Sekuritas dan CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology kembali menggelar webinar pada hari ini. Kali ini tips dan trik yang akan dibagikan terkait waran terstruktur bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Waran Terstruktur merupakan salah satu alternatif investasi di pasar modal yang bisa dimanfaatkan investor untuk memperkaya portofolio investasinya. Investasi ini merupakan efek atau instrumen turunan saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa, yang memberikan hak kepada investor untuk membeli atau menjual saham-saham yang masuk dalam Indeks IDX30 (underlying securities) dengan harga serta tanggal yang telah ditentukan.

Dengan pengetahuan yang memadai, investor bisa memanfaatkan Waran Terstruktur menjadi salah satu sarana untuk menambah aset di portofolio investasi.

Investor dapat membeli Waran Terstruktur dan menikmati potensi keuntungan yang optimal seperti pembelian saham.