Peringati Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas dan LiF Manajemen Investasi Gelar CSR di Taman Bacaan Perigi Depok

DEPOK - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mendonasikan komputer bekas layak pakai untuk dapat digunakan sebagai sarana belajar bagi anak-anak di Taman Bacaan Perigi, Depok, pada Senin (28/10/2024). Kegiatan tersebut juga didukung oleh LiF Manajemen Investasi dengan mendonasikan buku bacaan.

Penyerahan donasi dilakukan oleh Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas dan Direktur Utama LiF Manajemen Investasi Mala Komalasari kepada Pengurus Umum Taman Bacaan Perigi Galang Arian Ramadhan.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas menyampaikan bahwa hari Sumpah Pemuda merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia yang mengingatkan akan semangat dan perjuangan para pemuda.

“Semoga donasi komputer ini bisa bermanfaat bagi adik-adik di Taman Bacaan Perigi. Kami berharap muda mudi Indonesia dapat tumbuh semakin cerdas, melek digital dan melek finansial," jelas Yukkas.