Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas dan LiF Manajemen Investasi Gelar CSR di Taman Bacaan Perigi Depok

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |18:15 WIB
Peringati Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas dan LiF Manajemen Investasi Gelar CSR di Taman Bacaan Perigi Depok
MNC Sekuritas x LiF Manajemen Peringati Hari Sumpah Pemuda (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, MNC Sekuritas menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mendonasikan komputer bekas layak pakai untuk dapat digunakan sebagai sarana belajar bagi anak-anak di Taman Bacaan Perigi, Depok, pada Senin (28/10/2024). Kegiatan tersebut juga didukung oleh LiF Manajemen Investasi dengan mendonasikan buku bacaan.

Penyerahan donasi dilakukan oleh Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas dan Direktur Utama LiF Manajemen Investasi Mala Komalasari kepada Pengurus Umum Taman Bacaan Perigi Galang Arian Ramadhan.

Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas menyampaikan bahwa hari Sumpah Pemuda merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia yang mengingatkan akan semangat dan perjuangan para pemuda.

“Semoga donasi komputer ini bisa bermanfaat bagi adik-adik di Taman Bacaan Perigi. Kami berharap muda mudi Indonesia dapat tumbuh semakin cerdas, melek digital dan melek finansial," jelas Yukkas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/320/3078489/mahasiswa-stie-tri-bhakti-antusias-ikuti-edukasi-having-fund-yang-digelar-mnc-sekuritas-dan-kb-valbury-am-QCC4WQHQvp.jfif
Mahasiswa STIE Tri Bhakti Antusias Ikuti Edukasi Having Fund yang Digelar MNC Sekuritas dan KB Valbury AM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077847/mnc-sekuritas-capital-asset-management-edukasi-reksa-dana-30-dosen-pnj-dalam-having-fund-2024-xEhxUT3PJG.jfif
MNC Sekuritas-Capital Asset Management Edukasi Reksa Dana 30 Dosen PNJ dalam Having Fund 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/320/3073125/buka-rekening-sinarmas-anti-ribet-di-motiontrade-ada-bonus-saldo-rp25-000-UsmeGQXzTL.jpg
Buka Rekening Sinarmas Anti Ribet di MotionTrade, Ada Bonus Saldo Rp25.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/622/3049887/gratis-kupas-tuntas-investasi-waran-terstruktur-bersama-bei-dan-mnc-sekuritas-di-webinar-bedah-waran-terstruktur-S1V78xKAss.jpg
Gratis! Kupas Tuntas Investasi Waran Terstruktur Bersama BEI dan MNC Sekuritas di Webinar Bedah Waran Terstruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042193/ikut-promo-cuan-hepi-is-back-raih-cashback-rp100-000-di-motiontrade-CoFb8cZCEQ.jpg
Ikut Promo Cuan Hepi is Back, Raih Cashback Rp100.000 di MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021683/gandeng-bank-sinarmas-mnc-sekuritas-serahkan-donasi-kurban-melalui-mnc-peduli-jelang-idul-adha-K616qzJhLj.jpg
Gandeng Bank Sinarmas, MNC Sekuritas Serahkan Donasi Kurban melalui MNC Peduli Jelang Idul Adha
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement