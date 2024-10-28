MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi SMK Negeri 41 Jakarta

JAKARTA — MNC Sekuritas meresmikan Galeri Investasi SMK Negeri 41 Jakarta. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi dan literasi ke berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Salah satunya melalui pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) di berbagai institusi pendidikan, seperti universitas, sekolah tinggi, bahkan SMA/SMK/sederajat.

MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Galeri Investasi Edukasi SMK Negeri 41 Jakarta pada Senin (28/10/2024). Peresmian dihadiri oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Sarwoko, Kepala Sekolah SMK Negeri 41 Jakarta Yuli Rahayu, dan Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menjelaskan bahwa peresmian Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu wujud nyata komitmen MNC Sekuritas untuk mengembangkan pasar modal serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif di seluruh Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.

"Melalui peresmian GI BEI Edukasi SMK Negeri 41 Jakarta, MNC Sekuritas memiliki total 28 Galeri Investasi Edukasi (GIE) yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, MNC Sekuritas memiliki 127 Galeri Investasi BEI, terdiri dari 73 GI konvensional, 20 GI Syariah, 28 GI Edukasi dan 6 GI Digital,” jelasnya.