MNC Sekuritas dan Shinhan Asset Management Indonesia Edukasi Reksa Dana ke Mahasiswa Universitas Podomoro

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, MNC Sekuritas bersama Shinhan Asset Management Indonesia bekerja sama dalam menggelar program Having Fund 2024 bertema “Untungnya Aku Kenal Reksa Dana” di Universitas Podomoro pada Kamis (24/10/2024).

Adapun pembahasan materi disampaikan oleh Direktur Shinhan Asset Management Indonesia Dedy Hendrawan, Analis Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia Yusuf Adi Pradana, dan Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Direktur Shinhan Asset Management Indonesia Dedy Hendrawan mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk memperkenalkan investasi bagi mahasiswa, dan reksa dana sebagai salah satu pilihan investasi agar terhindar dari investasi bodong yang sedang marak di masyarakat.